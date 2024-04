Pace fatta tra sindaco e consigliera  

Pace fatta dopo la lite di quasi cinque anni fa. Il sindaco Gigi Concu e la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla - con gli stessi ruoli ricoperti nel 2019 - mettono la parola fine al procedimento penale - a carico del primo cittadino di Selargius - innescato dopo una discussione molto accesa nella sala consiliare di piazza Cellarium. Vicenda appena chiusa con il ritiro della querela da parte della consigliera Olla, dopo le scuse pubbliche in Consiglio comunale da parte del sindaco.

Il fatto

L’episodio risale al 24 settembre del 2019. Una lite prima della riunione di Consiglio, seguitata da uno scontro fra Concu e Olla: il sindaco, pensando di essere ripreso con lo smartphone dall’esponente dell’opposizione, si avvicina alla consigliera e le strappa dalle mani il telefonino. Situazione degenerata tanto che Olla finisce al Pronto soccorso per una lesione alla mano.

Tutto documentato dal medico, e inserito nell’esposto presentato dalla consigliera del centrosinistra alcuni giorni dopo. Il resto è cronaca giudiziaria, con tanto di decreto di condanna al quale il sindaco - tramite il suo legale - si è opposto.

La conclusione

Pochi giorni fa l’ufficialità della conciliazione che chiude la battaglia legale fra i due. E le scuse pubbliche del sindaco in Consiglio. «A prescindere dall’esito positivo della raggiunta conciliazione, mi preme esprimerle il mio rammarico per quanto successo il 24 settembre del 2019 nell’Aula del Comune poco prima della seduta consiliare», le parole di Concu. «Si è trattato di un gesto impulsivo, scaturito dalla percezione di essere videoripreso senza consenso. Riconosco il mio errore, ritengo infatti che nelle sedi istituzionali ogni condotta debba essere sempre improntata al reciproco rispetto. Confidando che vorrà cogliere le mie scuse», ha concluso il sindaco, «rinnovo la mia stima per il suo lavoro come consigliera comunale di opposizione».

Dall’altra parte

Scuse accettate dalla consigliera comunale, che ha deciso di chiudere definitivamente lo scontro. «Una vicenda che mi ha toccato particolarmente. C’era un procedimento penale in corso, ma ho deciso di ritirare la querela e di accettare le scuse sincere del sindaco», ha detto ricordando «il disagio, il malessere e la sofferenza. Non tutto il male viene però per nuocere: ho avuto un risarcimento da parte del sindaco di 2mila euro, oltre al pagamento delle spese legali del mio avvocato», aggiunge Olla, che ha devoluto interamente la somma ricevuta all’associazione “Socialismo, diritti, riforme”.

«Per noi si tratta di un grande aiuto», commenta la presidente dell’associazione Maria Grazia Calligaris.

