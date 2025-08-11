VaiOnline
Gossip.
12 agosto 2025 alle 00:51

Pace fatta tra Loredana Bertè e Renato Zero  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pace fatta tra Loredana Bertè e Renato Zero: il cantante romano, 74 anni, ha fatto incursione a La Spezia sul palco dove era in corso il concerto di Bertè.

Zero è spuntato dietro di lei mentre cantava “Una stupida scusa”, il pezzo in collaborazione coi Boomdabash. «Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita. Loredana, un mito!». Poi il caloroso abbraccio.

Bertè e Zero si erano conosciuti negli anni Sessanta nel leggendario Piper Club di Roma. Insieme avevano mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con le prime esibizioni dal vivo, un legame che li aveva resi praticamente fratelli.

Quasi trent’anni fa, nel 1996, la rottura per questioni economiche legate a un album, tanto che Bertè aveva denunciato Zero per i diritti di alcune canzoni. «Mi manca tanto, forse sento un bisogno di riavvicinamento. Dipende molto da lui. Nella mia vita c’è stato sempre; quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto», aveva raccontato Bertè durante una recente intervista a Belve, la trasmissione di Rai2 di Francesca Fagnani. Ieri la pace. Che non poteva avere altro palcoscenico che un concerto, per due artisti tra i più amati della musica italiana. Tutto finito, come nella migliore tradizione della commedia, con i rispettivi fan che non avranno perfino lesinato qualche lacrima. I litigi d’artista è noto, forse contano un poco di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras