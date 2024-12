Pace fatta tra il Comune e Igea 

«Comunico ufficialmente il ritrovato rapporto con la società Igea». Con queste parole il sindaco Mauro Usai durante l’ultimo Consiglio comunale ha annunciato che l’ascia di guerra tra il Comune e la società partecipata regionale, ora guidata da nuovo amministratore unico Salvatore Mattana, si può seppellire.

L’antefatto.

La rottura tra il Comune e Igea risale a febbraio 2020, quando la società aveva escluso l’amministrazione comunale di Iglesias dalla gestione del sito minerario di Porto Flavia e della grotta di Santa Barbara. L’ex società Italiana delle Miniere contestava al Comune iglesiente una serie di provvedimenti che, secondo la società, non erano mai stati presi in carico. Tali accuse furono giudicate dal sindaco prive di fondamento.Pochi giorni dopo il j’accuse, un tavolo di dialogo tra il Comune, la società con sede a Campo Pisano e l’assessorato regionale all’Industria ribadì la piena attribuzione al Comune di Iglesias della gestione dei siti interessati.

La svolta

A favorire la riapertura al dialogo è stato probabilmente il cambio di guardia avvenuto all’interno di Igea, quando Salvatore Mattana ha assunto il ruolo di amministratore unico, subentrando a Michele Caria. Mattana e il sindaco Usai avevano già in passato instaurato rapporti di collaborazione. I rapporti di stima tra i due sono stati confermati, a detta dello stesso Mattana, in un incontro avvenuto in occasione delle celebrazioni della festa di Santa Barbara. «Mattana ci ha già accordato diverse questioni di cui si parlava da tempo, riguardanti il sito di Porto Flavia. - ha dichiarato Usai in aula consiliare – In particolare, abbiamo concordato l’apertura di una strada all’interno del sito turistico che consentirà il transito dei mezzi di soccorso e di quelli pubblici. Questo intervento renderà il sito più accessibile, migliorando il servizio pubblico.

Il futuro

Salvatore Mattana ha sottolineato che Igea «rappresenta i territori, dunque i Comuni sono i nostri interlocutori principali. Con il Comune di Iglesias abbiamo avviato una buona dialettica e condiviso numerosi obiettivi. Tra questi, la presentazione di un rinnovato piano di recupero e valorizzazione del grande patrimonio immobiliare dellasocietà, che rappresenta non solo la storia mineraria di Igea, ma anche quella del territorio. Questo patrimonio sarà destinato a finalità turistiche e condiviso con le amministrazioni comunali interessate».Tra i progetti definiti, vi è la cessione al Comune di Iglesias di alcune aree nella zona mineraria di Porto Flavia. Tra queste, le aree destinate al Cammino di Santa Barbara e uno spazio precedentemente riservato ai camperisti, che sarà trasformato in un parcheggio. Questa struttura servirà sia per i visitatori della spiaggia di Masua, sia per quelli interessati alla galleria Flavia.

«Sto cercando di avviare un percorso nuovo non solo con il sindaco Usai – conclude Mattana -, ma anche con tutti gli altri amministratori dei comuni in cui Igea possiede beni».

