Pace fatta tra Comune e polizia locale 

Fumata bianca. Dopo due anni di dure prese di posizione e di scontri con la precedente amministrazione comunale, è stato trovato l’accordo per il riconoscimento dei buoni pasto alla polizia locale di San Gavino Monreale. Sono serviti mesi di confronto tra la nuova Giunta e i vigili per arrivare a una soluzione condivisa. Così sono scomparsi i diversi cartelloni di protesta per quello che era stato sempre considerato un diritto negato. Lo rimarca il comandante della polizia locale Massimiliano Orrù: «Finalmente si è conclusa la lunga vertenza che ha visto gli operatori della polizia locale impegnati per il riconoscimento dei buoni pasto. Gli altri dipendenti comunali beneficiano del buono pasto dal 1999 e finora gli unici esclusi erano gli agenti della polizia locale, nonostante fosse stabilito, dal 2006 nel contratto nazionale, che anch’essi ne avessero diritto».

Lo scontro

Per questo motivo due anni fa, i lavoratori della polizia municipale avevano intrapreso una vertenza con l’amministrazione comunale che si è tradotta in un duro stato di agitazione sostenuto da quattro sindacati Cgil, Cisl, Uil e Sulpl e che rischiava di sfociare nello sciopero. «La precedente amministrazione – rimarcano i componenti della polizia locale - non ha mai mostrato alcuna volontà per la ricerca di un accordo e con l’insediamento della nuova amministrazione si è, da subito, aperto un dialogo che ha portato allo sblocco risolutivo». Così il riconoscimento del buono pasto rappresenta una soluzione concreta. «Si tratta – aggiunge Massimiliano Orrù - di un passo importante verso il miglioramento delle condizioni di lavoro del corpo di polizia locale che quotidianamente svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. L’accordo segna la volontà dell’attuale amministrazione di risolvere in modo positivo le problematiche emerse, assicurando il rispetto dei diritti dei lavoratori e migliorando il dialogo tra le parti. Per tali ragioni, nell’esprimere la soddisfazione per l’accordo raggiunto, dichiariamo chiusa la vertenza con l’ente».

Il sindaco

Stefano Altea aveva mostrato segnali di apertura sin dai primi giorni del suo mandato: «Seguendo la nostra filosofia di investire sul benessere complessivo del personale, abbiamo dato, fin dal nostro insediamento, la massima attenzione a tutte le situazioni di criticità esistenti. In quest’ottica, il positivo accordo raggiunto sulla vertenza dei buoni pasto al corpo di polizia municipale dimostra l’impegno reciproco di instaurare un rapporto di leale collaborazione per il bene di tutta la comunità».

