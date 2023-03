Pace fatta tra Comune e associazioni 

La telenovela della guerra per le sedi comunali non poteva durare in eterno. E difatti Comune e associazioni, dopo un braccio di ferro che da anni era condito di colpi bassi (lettere di sfratto, rivolte in piazze) sono arrivate a soluzione: i sodalizi hanno presentato progetti tali che comporteranno sconti anche totali sugli affitti. Ma non sulle utenze: quelle si pagano (sebbene sulla Tari ci siano aspetti da limare), e l’amministrazione è pronta a firmare i primi contratti. Già ieri alcune associazioni sono stati messe in preallarme dagli uffici.

Centri anziani

La svolta riguarda innanzitutto tre grosse realtà capaci di annoverare in totale un migliaio di iscritti, il Centro Anziani di via degli Artiglieri, la Terza Età di via Lazio, il Coordinamento associazioni di Bacu Abis. «È in sostanza successo – analizza l’assessore al Patrimonio Giorgia Meli – il fatto che siano stati presentati progetti in stretta sinergia con i dirigenti e la Giunta. Progetti stavolta giudicati tali da essere accolti: superano le divergenze e sono in linea con i de ttami previsti per ottenere lo sgravio dai canoni di locazione, salvo restando che le utenze fisse sono a carico dei sodalizi».

Lo scambio

Manutenzioni, programmi realmente di pubblico interesse e progetti coordinati con i Servizi sociali erano le tre voci su cui il Comune non transigeva. «Nel nostro caso – spiega Emilio Podda, Centro Anziani, la prima che 4 anni fa ricevette la lettera di sfratto - non erano state prese in considerazione proposte che ora sono state accolte: siamo pronti a fare i nonni vigile davanti alle scuole, pronti a ospitare persone segnalate dai Servizi sociali da coinvolgere in svariate attività, pronti a confermare tanti laboratori che per molti anziani sono un momento di socialità». Sulla Tari Podda ribadisce: «Non la cifra folle in relazione allo stabile che occupiamo: se accettabile, la paghiamo ben volentieri». Seguirà una riunione con gli uffici competenti.