Il colloquio
12 ottobre 2025 alle 00:30

Pace e disarmo, Papa Leone martedì da Mattarella 

Vaticano. Papa Leone è atteso martedì al Quirinale. La notizia che da giorni circolava negli ambienti politici e vaticani è stata ufficializzata dalla Sala Stampa della Santa Sede. Sarà il terzo colloquio tra il Pontefice e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo c’era stato il 18 maggio scorso, alla messa di inizio pontificato: il Capo dello Stato aveva salutato il Papa nella basilica vaticana al termine della celebrazione. Il 6 giugno Mattarella si era poi recato in Vaticano per l'udienza con il Pontefice. Quindi l'incontro della prossima settimana, in qualche modo preannunciato un mese prima. Saranno i conflitti nel mondo e i primi passi della pace in Medio Oriente, verosimilmente, al centro del colloquio. E anche ieri il Papa ha parlato di pace nel rosario convocato a Piazza San Pietro. «Metti via la spada», ha detto citando il Vangelo . «Disarma la mano e prima ancora il cuore. Come già ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, la pace è disarmata e disarmante. Non è deterrenza, ma fratellanza, non è ultimatum, ma dialogo. Non verrà come frutto di vittorie sul nemico, ma come risultato di semine di giustizia e di coraggioso perdono».

