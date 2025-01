Pace e business, Meloni in Arabia  

Italia e Arabia Saudita elevano di qualità le relazioni bilaterali avviando un partenariato strategico. La dichiarazione congiunta sarà uno dei momenti clou della missione di Giorgia Meloni nel regno governato dal principe Mohammad bin Salman. La firma fra i due leader è prevista oggi ad Al’-Ula, gioiello archeologico e patrimonio dell’Unesco, seconda tappa del viaggio iniziato nelle scorse ore a Gedda, che si concluderà sempre oggi in Bahrein, dove mai si erano recati altri presidenti del Consiglio. Il bilaterale sarà focalizzato sulla delicata situazione mediorientale, in cui peserà l’esito dei tentativi diplomatici per riavviare l’intesa tra Arabia Saudita e Israele in chiave di isolamento dell’Iran: rispetto a Teheran, rimarcano fonti italiane, è necessario un rinnovato impegno internazionale sia rispetto al nucleare che nel quadro della stabilità regionale. Si parlerà quindi di Gaza e del conflitto israelo-palestinese, con la necessità - notano le stesse fonti - di consolidare il cessate il fuoco, aumentare l’assistenza umanitaria ai civili e rilanciare un processo politico verso la soluzione dei due Stati. La stabilizzazione del Libano e le sfide per la ricostruzione della Siria sono altri temi del confronto, come lo Yemen e il Mar Rosso, dove Riad affronta da anni una guerra contro gli Houthi e ora la Marina italiana è impegnata nella missione Ue Aspides. Meloni e bin Salman, viene spiegato, affronteranno anche il conflitto in Ucraina, in cui secondo Roma i Paesi del Golfo e in particolare l’Arabia Saudita possono svolgere un ruolo importante nella ricerca di una pace giusta e duratura.

Gli accordi

Con Meloni ad Al’-Ula arriva anche una delegazione di società partecipate e imprese italiane. Ci sarà l’ad di Leonardo Roberto Cingolani, che dovrebbe siglare un’intesa con i sauditi sugli elicotteri. Sono attesi accordi anche su mobilità sostenibile, cooperazione energetica, sport e tutela del patrimonio culturale e archeologico. Alcune delle intese, spiegano fonti italiane, riguarderanno la collaborazione in scenari di interesse comune, a partire dal continente africano, nella cornice del Piano Mattei. Per il coinvolgimento del Sistema Italia nei progetti di sviluppo e investimento avviati da Riad saranno sottoscritte intese dopo una tavola rotonda alla Maraya Concert Hall, un gigantesco cubo con 9.740 metri quadrati di specchi.

