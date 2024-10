Pace dopo la rissa per una partita: «Tutto finisce qui» 

Dopo le tensioni e la rissa al termine dell’incontro di calcio di domenica scorsa Gioventù Sarroch-Johannes, tra le due società è tornato il sereno: i dirigenti della squadra locale e di quella cagliaritana si sono incontrati per suggellare la pace. Alla fine ha prevalso il buon senso: i dirigenti delle due squadre che militano in Seconda categoria si sono dati appuntamento allo stadio Mario Tiddia per dimenticare l’accaduto con una stretta di mano.

Rocco Canepa, massimo dirigente della società sarrochese, è soddisfatto del chiarimento: «Già il giorno successivo alla partita abbiamo avuto un colloquio telefonico con l’allenatore e il presidente della Johannes, che ringrazio per aver dato la propria disponibilità a voler chiudere questa faccenda. Ci siamo incontrati, abbiamo parlato tra persone di sport e abbiamo chiuso pacificamente questo brutto episodio: tra le nostre società i rapporti sono stati sempre buoni, quello che è accaduto fa già parte del passato».

Lieto di aver riportato il sereno anche il presidente della Johannes, Corrado Scameroni: «Mi fa piacere che questo piccolo incidente si sia concluso così, ci siamo stretti la mano e abbiamo parlato di calcio, mettendo da parte quanto è accaduto domenica». (i. m.)

