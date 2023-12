Pace? «Bisogna essere in due» 

«Sono ancora disponibile a risolvere la crisi con Forza Italia, ma per farlo bisogna essere in due». Il sindaco Mario Conoci interviene sul corto circuito che da oltre un mese ha investito la maggioranza di centrodestra, da quando gli azzurri hanno votato contro i finanziamenti destinati al Parco (50 mila euro) e al nuovo software al servizio per il turismo (150mila euro) e il primo cittadino aveva revocato gli incarichi assessoriali a Giovanna Caria e Antonello Peru. Ora c’è il rischio di una astensione o, peggio, di un pollice verso al bilancio di previsione. «In politica non c’è uno che dice come si fa e l’altro che obbedisce, – chiarisce subito Conoci – una maggioranza funziona con la pari dignità per tutte le forze politiche».

Per il momento il capo dell’esecutivo non sembra intenzionato a restituire le deleghe ai due ex assessori anche se il gruppo consiliare di Forza Italia ha fatto notare, in varie occasioni, che l’assenza di Caria e Peru avrebbe lasciato una voragine. «Tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, – replica Conoci – e posso affermare che l’Amministrazione sta andando avanti regolarmente». E se ancora ci fosse bisogno di chiarire i motivi che hanno scatenato l’ira del sindaco di Alghero, Conoci tiene a sottolineare che la parola chiave è “maggioranza”: «Non c’è nessuno che può permettersi di far passare le proprie idee accordandosi con l’opposizione contro gli alleati. Un atteggiamento che non può essere tollerato».

Gli azzurri

Il commissario cittadino di Forza Italia, Marco Tedde, a questo proposito, aveva spiegato che gli assessori azzurri avevano espresso in giunta riserve su un 5 per cento di una variazione di bilancio, cioè 200 mila euro in una variazione di 3.800.000 euro. «Le divergenze non devono riguardare nemmeno lo 0,1 per cento delle cose che si decidono in maggioranza», incalza oggi il sindaco. La pace sembra lontana e anche ieri Forza Italia, in una nota, ha anticipato le sue perplessità in merito al Bilancio di previsione che dovrà essere approvato entro la fine dell’anno. Il capogruppo Nunzio Camerada ritiene che la giunta nel tentativo di adottare un atto mirato esclusivamente a raggiungere l’equilibrio di bilancio, lo abbia fatto «nel modo più dannoso ed inefficace possibile». Il riferimento è al taglio di 800mila euro all’anno per il servizio del verde urbano affidato alla partecipata Alghero In House.

