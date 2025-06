Pacco sospetto, scatta l’allarme 

L’ordigno non sarebbe potuto esplodere. Ma quella scatola di cartone, con all’interno fili blu collegati a un pezzo di plastica, sembra proprio un’intimidazione. Un avvertimento diretto ai titolari della pizzeria Take away. Ed è in questa direzione che vanno le indagini dei carabinieri della Compagnia di Oristano, impegnati a fare luce su un episodio che ha scosso il sabato notte oristanese.

L’allarme

Erano circa le 22.30 quando una dipendente proprio davanti alla porta della cucina del locale, che si affaccia su via Othoca, ha notato una scatola di cartone con il nome della pizzeria scritto con la mattina nella parte superiore. La ragazza ha pensato fosse qualche pacco per la pizzeria e così l’ha portato dentro e l’ha aperto: pochi secondi e quei fili e le strane luci hanno fatto scattare l’allarme. I dipendenti, spaventati, hanno portato fuori la scatola e chiamato subito i carabinieri. In pochi secondi l’intera zona fra via Othoca e via Aristana è stata delimitata, gli accessi sono stati bloccati mentre i clienti della pizzeria Take away sono stati fatti allontanare per poter effettuare tutti gli accertamenti. La zona, nel qaurtiere su Brugu, è rimasta bloccata per diverse ore, tantissimi i curiosi che si avvicinavano ai nastri bianco rossi.

Le verifiche

I carabinieri hanno chiesto l’intervento degli artificieri per verificare se si trattasse di un ordigno che sarebbe potuto esplodere oppure di un avvertimento o più semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto. Gli esperti, arrivati nel cuore della notte da Cagliari, hanno accertato che si trattava di un finto ordigno ma l’intimidazione era vera. La scatola era indirizzata proprio alla pizzeria, come dimostra il nome nella parte superiore del pacco.

Le indagini

I carabinieri hanno sentito a lungo il personale della pizzeria e il titolare per cercare di chiarire i contorni dell’episodio. Ieri sono stati sentiti anche i proprietari delle altre attività commerciali della zona e i residenti nelle immediate vicinanze. Gli investigatori inoltre stanno esaminando le immagini delle telecamere che potrebbero fornire elementi utili sui movimenti intorno alla pizzeria. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, si scava nella vita privata e professionale del titolare della pizzeria per fare piena luce sull’accaduto. «Se si è trattato di un avvertimento, non riesco a capirne le ragioni – ha commentato Marco Montanelli, il titolare – io penso soltanto al lavoro e ai miei figli, non ho problemi». E le indagini dei carabinieri vanno avanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA