Pacco di “benvenuto al mondo” alle famiglie con nuovi nati 

Un regalo ai 14 nuovi nati del 2023: l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è dell’amministrazione comunale di San Vito. Ai genitori di ciascun nuovo nato è stato donato un “pacco di benvenuto al mondo” con all’interno i prodotti utili per la prima infanzia come pannolini, omogenizzati e detergenti per il bagno. Dei 14 nuovi nati – esattamente lo stesso numero dello scorso anno – nove sono maschi e cinque femmine: sono Amelia, Arianna, Clarissa (due), Davide, Nicolò, Fabio, Gabriele, Giovanni, Letizia, Lorenzo, Loris, Nicholas e Stefano.

Nel corso della cerimonia di consegna che si è tenuta a casa Cauli, alla quale erano presenti, fra gli altri, il sindaco Marco Antonio Siddi e la consigliera comunale con delega ai servizi sociali Eleonora Zummo, è stato messo in evidenza il vero spirito dell’iniziativa, e cioè l’obiettivo di «promuovere la famiglia mettendo al centro il suo benessere perché è una risorsa vitale per la collettività, produttrice di beni relazionali, sociali ed economici».

Il Comune di San Vito fa parte del network “Comuni amici della famiglia” per lo scambio e diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia. (g. a.)

