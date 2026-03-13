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Oristano.
14 marzo 2026 alle 00:25

Pacco con droga al punto ritiro, 35enne finisce nei guai 

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Aveva scelto un punto di ritiro sicuro. E quando ha ricevuto la mail che lo avvisava della consegna avvenuta, si è subito precipitato per prelevare il pacco. Ma non appena lo ha ritirato, un 35enne si è trovato davanti gli agenti della Guardia di finanza. Fine della corsa: la scatola conteneva cinque chili di hascisc, per Alessio Dessì, originario di Capoterra ma residente a Oristano, è scattato l’arresto. Il disoccupato ieri è comparso davanti al giudice per la direttissima, ha patteggiato 11 mesi con la sospensione condizionale della pena.

L’indagine

Il 35enne aveva acquistato la droga in rete, dove si possono trovare anche sostanze stupefacenti da scegliere e ordinare. L’affare sembrava andato a buon fine, il pacco era arrivato a destinazione ma non era atteso soltanto dal disoccupato. Anche gli uomini della Guardia di finanza di Olbia da giorni stavano monitorando il viaggio di quella scatola sospetta, dal momento della spedizione fino a quando il corriere l’ha inserita nel locker (l’armadietto per il ritiro automatico) allestito all’interno di un supermercato. Poi hanno aspettato che il destinatario si presentasse per il ritiro e a quel punto è scattato il blitz: Alessio Dessì è stato subito fermato, mentre i cinque chili di hascisc sono stati sequestrati.

L’udienza

Il 35enne ieri è comparso in Tribunale per la convalida dell’arresto e la direttissima. Assistito dall’avvocata Maria Giuseppa Scanu ha deciso di patteggiare, con la pm Sara Ghiani è stata concordata una pena di 11 mesi. La giudice Federica Colantonio ha sospeso la pena con la condizionale, così il disoccupato 35enne (incensurato) è potuto tornare subito in libertà.

Le indagini della Guardia di finanza intanto proseguono, nei giorni scorsi ci sono stati altri arresti per droga recapitata tramite corriere.

Anche il mercato della droga si adegua ai tempi, le compravendite online sono sempre più diffuse, i canali social diventano “vetrine virtuali” in cui poter scegliere, ordinare e acquistare la droga. Accanto ai metodi tradizionali di spaccio, anche nell’Oristanese iniziano a prendere piede sistemi alternativi che sfruttano la rete, i social e i servizi di logistica per le spedizioni.

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