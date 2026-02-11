Pacco bomba, la pena è 20 anni 

Vent’anni di carcere e una provvisionale, come anticipo sul risarcimento, di 70mila euro da versare alla donna che rimase gravemente ferita dall’esplosione della bomba. La Corte d’assise di Cagliari ha accolto le richieste del pubblico ministero Emanuele Secci e condannato per strage Antonino Sanna, 72 anni di Carbonia, arrestato nel settembre di due anni fa con l’accusa di fabbricazione e possesso illegale di armi ed esplosivi, oltre che per il ferimento della 65enne Giuditta Tanchis. La donna venne investita dall’esplosione di un pacco bomba, riempito con biglie d’acciaio.

Le accuse

Stando alla ricostruzione del pubblico ministero il 72enne avrebbe voluto vendicarsi di una coppia, Paolo Porcu e Patrizia Bassoli, per questioni di natura sentimentale. Sanna avrebbe così posizionato l’ordigno fabbricato artigianalmente, ma il pacchetto – avvolto con della carta regalo – sarebbe stato visto e preso in mano dalla 65enne, facendo così scattare l’innesco. La deflagrazione era stata potentissima e la donna sarebbe rimasta gravemente ferita alle gambe dalle biglie d’acciaio, scagliate come proiettili. La detonazione era stata udita a un chilometro di distanza. La bomba – hanno poi accertato gli artificieri – era stato costruito con un tubo riempito di bulloni e biglie, poi dotato di un innesco elettrico rudimentale. Potenzialmente, secondo il pubblico ministero, avrebbe potuto provocare una strage: da qui il gravissimo reato contestato dalla Procura.

Il processo

Nella sua abitazione i carabinieri avevano trovato una ventina di ordigni simili a quello esploso, pistole “a salve” modificate utilizzabili con cartucce calibro 9, e tanto altro materiale per il confezionamento di altre bombe rudimentali. Difeso dall’avvocato Stefano Piras, l’anziano si trova in carcere a Uta dal giorno del ferimento del suo arresto. Si è sempre professato estraneo ai fatti e il suo legale ha sostenuto che non potesse costruire ordigni per gravissimi problemi di vista, oltre al fatto che non avrebbe usato la stanza, chiusa a chiave, dove poi sono stati trovati gli altri ordigni. Da qui la richiesta di assoluzione rispetto alla condanna a 20 anni sollecitata dal pm Secci. Ieri a mezzogiorno, dopo una camera di consiglio durata alcune ore, la Corte d’assise presieduta dalla giudice Lucia Perra (a latere Roberto Cau) ha letto la sentenza che condanna l’imputato. La difesa ha già annunciato che, lette le motivazioni, presenterà appello.

