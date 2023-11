Pacchi regalo per la famiglie bisognose 

Anche quest’anno si lavora per un Natale meno amaro per le persone bisognose che spesso non riescono nemmeno a comprarsi da mangiare. Tra le conferenze vincenziane delle sette parrocchie cittadine, fervono già i preparativi per confezionare i pacchi per quei cittadini che vengono seguiti costantemente.

Ci saranno i cibi a lunga conservazione e anche qualche sorpresa soprattutto per i bambini. E anche alla mensa del viandante ci si prepara per accogliere i commensali con un pranzo speciale nei giorni di Natale, santo Stefano, Capodanno e anche l’Epifania. Ci saranno antipasti, pasta al forno, carne arrosto, dolci e tanto altro da offrire magari anche da portare a casa per la cena. E come sempre, in contemporanea con Cagliari e con altri centri dell’hinterland, si rinnoverà il Miracolo di Natale, con la raccolta di viveri e giocattoli nel sagrato della Basilica di Sant’Elena.

