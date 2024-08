Pacchi e spedizioni online in edicole, bar e supermercati 

Tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati e distributori di carburante Ip. Anche a Nuoro e in provincia è possibile ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio anche in estate quando si è partiti in vacanza e a casa il corriere non troverebbe nessuno. Possibile grazie al nuovo servizio attivato da Poste italiane con la rete “Punto Poste” che cerca di facilitare l’acquisto online nella fase della consegna per i cittadini. Nella sola provincia di Nuoro, attualmente la rete conta 74 punti, che si affiancano agli 83 uffici postali operativi sul territorio.

