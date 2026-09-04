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Carbonia.
05 settembre 2026 alle 01:13

Pacchi con i farmaci lasciati per strada, l’Asl: «Errore del corriere» 

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Alcune scatole con all’interno dei farmaci spediti dalla Asl del Sulcis Iglesiente sono state lasciate per errore all’esterno della casa di una famiglia di via Satta a Carbonia che nulla c’entrava col paziente a cui erano destinati. Sui pacchi c’era nome e cognome corretti ma nessun indirizzo.

Fortunatamente residenti si sono resi conto subito dell’errore e preoccupati hanno immediatamente portato le scatole negli uffici Asl di via Costituente dove c’è la farmacia territoriale, pensando che potessero trattarsi di farmaci di prima necessità. L’azienda sanitaria ha confermato l’errore da parte della ditta incaricata della consegna domiciliare nell’ambito dell'appalto regionale Adi.

«Appena siamo stati informati dell’accaduto abbiamo attivato le opportune verifiche e aperto una specifica segnalazione – spiegano dall’Asl –. I farmaci, nel frattempo riconsegnati al Servizio farmaceutico di via Costituente, sono stati tempestivamente recapitati al corretto destinatario. Ringraziamo chi ha segnalato l’episodio, consentendo all’Azienda di intervenire prontamente e di attivare le procedure necessarie affinché quanto accaduto contribuisca anche a migliorare ulteriormente il servizio».

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