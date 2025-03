Pacchi bomba, a processo per strage 

Sarà processato per strage dalla Corte d’Assise Antonino Sanna, il 72enne di Carbonia arrestato lo scorso settembre con l’accusa di aver fabbricato la bomba artigianale esplosa – col suo carico di biglie d’acciaio – in un cortile nel retro dei palazzi popolari di via 18 Dicembre a Carbonia. L’ordigno, uno dei circa venti sequestrati a casa del pensionato, deflagrò dopo essere stato mosso da una donna di 69 anni, Giuditta Tanchis, residente in uno dei palazzi, che riportò gravi ferite alle gambe.

Carta regalo e acciaio

Era il 19 settembre. Secondo l’accusa non era la donna l’obiettivo di Sanna, bensì una coppia di Carbonia (Paolo Porcu, 78 anni, e Patrizia Bassoli, 68), anch’essa residente uno dei palazzi e verso la quale l’uomo avrebbe nutrito dei rancori: l’ordigno era stato posizionato quasi di fronte al cancello dell’abitazione dei due.

Avrebbe potuto provocare una strage quella bomba costruita con un tubo a rudimentale innesco elettrico ripieno di dadi in acciaio e avvolto da carta da regalo per bambini: un oggetto dall’apparenza ingannevolmente innocua. L’esplosione era stata avvertita a un chilometro di distanza.

Alcuni giorni fa il Tribunale ha dichiarato chiuse le indagini e disposto il giudizio immediato per Antonino Sanna (difeso dall’avvocato Stefano Piras): il procedimento prenderà il via a fine aprile davanti alla Corte d’Assise di Cagliari.

Le altre accuse

Sanna, arrestato poche ore dopo l’attentato e tuttora recluso nel carcere di Uta, deve rispondere anche dell’accusa di lesioni gravi per le ferite riportate da Giuditta Tanchis (fratture multiple alle gambe investite dalla raffica di dadi di ferro). Ma nel conto, in seguito al sopralluogo dei carabinieri nell’abitazione del pensionato e alle analisi in laboratorio, ci sono anche la fabbricazione illegale di una ventina di ordigni analoghi a quello esplos in via 18 Dicembre, la detenzione illegale di tre rivoltelle originariamente “a salve” ma modificate per poter sparare munizioni calibro 9, e la detenzione di oggetti e materiali vari (canne di rivoltella, tamburi di pistola, tubi, polvere di fosfato, bulloni, inneschi elettrici) ritenuti idonei a fabbricare le bombe artigianali o a modificare (se non proprio costruire) le armi.

