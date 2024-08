Pacchetti vacanza alle stelle 

Un'estate da prezzi pazzi, con andamenti apparentemente incomprensibili. Se si esclude la Sardegna, dove le tariffe aeree continuano a decollare, i prezzi dei voli sono in caduta libera, mentre aumentano vertiginosamente i costi dei pacchetti vacanza. A riscontrarli, in un'analisi dettagliata sui dati Istat relativi all'inflazione di luglio, è Assoutenti che parla di «totale disomogeneità» non sempre giustificata dalla stagionalità.

I biglietti

Secondo Assoutenti, le tariffe del comparto aereo sono «fuori controllo»: chi ha acquistato i biglietti nel mese di luglio, rispetto allo stesso periodo del 2023, ha speso in media il 15,6 per cento in meno per i voli internazionali. Su quelli nazionali la diminuzione si è attestata sul 15,2 per cento, mentre per i voli in Europei la spesa è calata del 13,5. Vengono così confermate le ultime analisi sul settore che hanno evidenziato come oggi chi acquista un biglietto aereo poco prima della partenza risparmia sensibilmente rispetto a chi ha deciso di comprarlo con largo anticipo, convinto di risparmiare. Situazione inversa per i pacchetti vacanza, che aumentano del 29,9 per cento rispetto a luglio dello scorso anno.

Cellulari e non solo

Il settore dell'hi-tech e dell'elettronica conferma il suo ruolo di contenimento dell'inflazione: la telefonia mobile è calata del 16,2 per cento; pc portatili, palmari e tablet del 14; gli elettrodomestici per la pulizia della casa dell'11,8; quelli per la cottura cibi del 7,9; le macchine da caffè del 6,2. I supporti per registrazioni di suoni, immagini e video, invece, sono aumentati del 19 per cento.

Il commento

Gabriele Melluso, presidente dei Assoutenti, fa un’analisi dettagliata: «I numeri dell'Istat accertano una totale disomogeneità nell'andamento dei prezzi al dettaglio, con alcuni comparti merceologici che registrano incrementi a due cifre per determinati beni e servizi, e forti decrementi per altri. Il trend – conclude il numero uno dell’associazione – non appare nemmeno giustificato da fattori stagionali che possono far lievitare alcuni listini in relazione alla maggior domanda e che conferma l'estate pazza sul fronte dei prezzi al dettaglio».

