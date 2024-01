«Pac, Sardegna penalizzata dal Governo» 

L'assessora regionale all'Agricoltura, Valeria Satta, ha inviato al Ministero delle Politiche agricole un'ulteriore nota con la quale chiede «il concreto intervento su questioni considerate strategiche per il rilancio dell'economia della Sardegna». In particolare, l'assessora ha sollecitato che il Ministero si faccia parte diligente per compensare le penalizzazioni, «vere e proprie ingiustizie», subite dalla Sardegna all'interno della nuova Pac, la politica agricola comune.

«Mi preme ricordare le battaglie che i pastori hanno fatto in questi anni per rivendicare le ingiustizie nella nuova Pac. Battaglie per l'esclusione dell'ovicaprino dall'ecoschema 1 livello 2, la mancata convergenza dei valori dei titoli al valore della media nazionale e il taglio di 115 milioni di euro».

«Dal momento del mio insediamento - sottolinea Satta - dopo un lavoro congiunto e di collaborazione tra le parti, si è deciso di mettere in Finanziaria i 115 milioni mancanti dal bilancio regionale. Il 21 novembre è stata trasmessa al Ministero la proposta di ripartizione di queste risorse. Tale intervento si è reso necessario per garantire le risorse utili all'indennità compensativa, al fine di evitare la riduzione del 30%. Inoltre, con questa integrazione si garantisce il sostegno per la misura SRA30 “Benessere animale” per tutte e 5 annualità considerato che le risorse sarebbero state sufficienti a finanziarne solo 4».

