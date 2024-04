Pac e Premio unico, incontro a S. Nicolò d’Arcidano 

Politica agricola comune e Premio unico 2024: temi caldi dell’agricoltura sarda che non a caso hanno attirato tante persone venerdì a San Nicolò D’Arcidano in una affollata riunione organizzata dal Centro Studi Agricoli «per discutere e informare sulle ultime novità della PAC e sulla domanda del Premio Unico 2024».

A portare i saluti il sindaco Davide Fanari che ha illustrato le importanti produzioni agricole e dell’allevamento presenti nel territorio comunale, a introdurre i lavori la dirigente locale Monica Pisano. La relazione centrale è stata svolta da Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli che ha illustrato le nuove norme della PAC che dovranno essere rispettate nella domanda 2024, affrontate le problematiche sui pagamenti PAC e CSR ancora da essere pagate da Argea- Op, i nuovi bandi CSR/PSR che dovranno essere pubblicati e la situazione legate all’allevamento caprino, ovino e bovino in Sardegna. Numerose sono stati gli interventi di agricoltori e allevatori presenti, che hanno rimarcato l’esigenza di ricevere informazioni . Piana, proprop per questo, ha annunciato l’apertura a Sanluri entro maggio, di un ufficio del Centro Studi Agricoli dove agricoltori e allevatori potranno rivolgersi per qualsiasi informazione e usufruire di tutti i servizi che il Csa metterà a disposizione.

