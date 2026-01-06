VaiOnline
Agricoltura.
07 gennaio 2026 alle 00:59

Pac, all’Italia 10 miliardi in più 

Italian Prime Minister, Giorgia Meloni (L), with Italian Minister of Agriculture, Francesco Lollobrigida (R), during the Italy-Greece summit at Villa Pamphili in Rome, Italy, 12 May 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Italian Prime Minister, Giorgia Meloni (L), with Italian Minister of Agriculture, Francesco Lollobrigida (R), during the Italy-Greece summit at Villa Pamphili in Rome, Italy, 12 May 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Italian Prime Minister, Giorgia Meloni (L), with Italian Minister of Agriculture, Francesco Lollobrigida (R), during the Italy-Greece summit at Villa Pamphili in Rome, Italy, 12 May 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

«Quelle che arrivano da Bruxelles sono buone notizie e confermano la serietà del lavoro svolto dall’Italia. Ci eravamo opposti e abbiamo guidato il fronte del no alla proposta di revisione della Pac, la Politica agricola comune, che destinava all’Italia solo 31 miliardi di euro, nonostante gli sforzi del vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto: adesso è ufficiale che non solo viene cancellato il taglio del 22% alle risorse dedicate al settore primario nel periodo 2028-2034, ma addirittura è aumentata di un miliardo la dotazione finanziaria rispetto al precedente settennio, quello 2021-2027». Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato la lettera inviata dalla Commissione europea al presidente del Parlamento di Strasburgo e al Consiglio europeo sui nuovi stanziamenti.

«Per l’Italia – continua l’esponente del Governo – il conto segna dunque un aumento di 10 miliardi al settore, mentre a livello dei ventisette Stati membri Ue l’aumento potenziale delle risorse può arrivare a +94 miliardi per le Politiche agricole e un budget complessivo di circa 387 in sette anni».

