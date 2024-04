Pablo Volta e Uliano Lucas, sguardi attenti sul mondo 

Dopo l’anteprima di marzo con “Di vita non si muore”, il documentario di Claudia Cipriani dedicato alla figura Carlo Giuliani, oggi il Cagliari Film Festival entra nel vivo con nuove proiezioni di cinema di impegno civile, presentazioni di libri, mostre fotografiche, incontri con autori e autrici e storici del cinema.

Obiettivo di questa decima edizione della rassegna organizzata dall’associazione Tina Modotti, e curata da Alessandra Piras, è proporre un programma capace di risvegliare i cuori e le coscienze, fare riflettere sulla società contemporanea, aprire un dibattito e sviluppare nuove consapevolezze.

Questa sera si parte alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Pablo Volta - Uno sguardo à la volta”, visitabile sino al 19 aprile al Temporary Storing di via XXIX novembre 3/5. L’esposizione, organizzata dalla Fondazione per l’arte Bartoli Felter in collaborazione con l’associazione Tina Modotti, è ideata da Alessandra Piras e curata da Alessandra Menesini. La mostra vuole omaggiare Pablo Volta a 70 anni dal suo primo viaggio in Sardegna e racconta quella sua prima esperienza nell’isola, la sua passione per il cinema e il suo rinnovato interesse per le tradizioni sarde. All’inaugurazione interverrà anche il fotoreporter Uliano Lucas con un ricordo della sua lunga amicizia con Volta, nata al Bar Jamaica di Milano. Domani il Festival si sposta alla Fondazione di Sardegna dove sarà presentato il libro di Uliano Lucas, in collaborazione con Tatiana Agliani, “A passo lento nella realtà”, appena pubblicato da Mimesis edizioni. Dopodomani, alle 10,30 nella sede dell’associazione Tina Modotti, in via dei Genovesi 103, arriva un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia: Uliano Lucas terrà un workshop dal titolo “Costruire un reportage”. Il corso è a numero chiuso e ci si può iscrivere inviando una mail a rassegnacagliarifilmfestival@gmail.com. La serie di appuntamenti si chiude lunedì 8 aprile nel cinema Greenwich d’essai dove alle 18.30 sarà proiettato “Senso” di Luchino Visconti.

