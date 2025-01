Pablo Larraín rievoca il mito di Maria Callas Sorprendente Angelina Jolie 

Chiudendo la trilogia sulle figure femminili che hanno influenzato il novecento, Pablo Larraín dirige una sorprendente Angelina Jolie per rievocare con “Maria” la vita tumultuosa della cantante lirica Maria Callas, durante i giorni trascorsi a Parigi prima del decesso.

Nel settembre del 1977, Maria si perde nei ricordi di quando ancora dominava il palcoscenico, mentre i domestici temono che la crisi depressiva e l’abuso di medicinali la portino lentamente a deperire. A ravvivarla un poco è l’arrivo di una troupe televisiva interessata alle sue storie, per scoprire chi davvero si nasconde dietro alla maschera della diva. Con l’occasione, dai sacrifici affrontati durante il periodo bellico al primo incontro con Onassis, la memoria s’intreccia al presente fra nostalgie e un ultimo saluto ai pochi affetti rimasti.

Sulla linea dei precedenti “Jackie” e “Spencer”, Larraín predilige alla linearità degli avvenimenti storici la messa in luce di una fase specifica, facendo riaffiorare da essa - con brevi sprazzi - gli episodi più significativi. Nel corso di tre atti, i ricorrenti flashback istruiscono poco a poco sull’esperienza di una donna che, dietro la fama e l’adorazione, ha scelto di affidarsi al potere esorcizzante della musica per riscattare le proprie ferite. Impressionando come non mai, la Jolie compie una prova eccellente di statuaria eleganza, contatto emotivo e abilità vocali; vincendo la scommessa di un ruolo tanto affascinante quanto complesso. Un’occasione per riscoprire “La Divina” attraverso un’attenta ricostruzione e il giusto tocco poetico, che prima ancora dell’artista celebra l’autenticità della componente umana (g.s.).