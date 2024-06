pabillonis, 1° ortu master: 14 ori sardi 

Cominciamo dalla strada. Federico Ortu (Cus Cagliari) conferma il proprio ottimo stato di forma e si impone nel Trofeo Atletica Pabillonis. Dopo 7300 metri, il sangavinese taglia per primo il traguardo davanti a Marco Mattu (M40, Cagliari Marathon Club), Francesco Pinna (M40, Atl. Guspini), Paolo Cannas (M50, Cagliari Marathon Club), Matteo Melis (Cus Cagliari). In campo femminile, tre master 45 sul podio: ennesima dimostrazione di solidità di Elsa Farris (Edoardo Sanna Elmas) che precede Alessandra Ennas (F45, Pod. San Gavino) e Graziella Melis (Runners Capoterra).

In pista, il weekend ha regalato soddisfazioni ai Master sardi, che hanno partecipato ai campionati italiani di categoria di Roma: dal “Paolo Rosi”, quattordici titoli hanno preso la strada dell’Isola. La neo consigliera comunale (con la delega allo Sport) di San Gavino, Claudia Pinna (Cus Cagliari), si è imposta tra le F45 sia nei 5000 metri, sia nei 5000. Ma c’è chi ha fatto anche meglio: Monica Dessì, F60 cagliaritana della Shardana Sassari, ha dominato la velocità, vincendo 100, 200 e 400. A proposito di sprint, bene anche Tomaso Puggioni (M45, Libertas Campidano) primo sui 100 e sui 200 e Daniela Lai, campionessa italiana F45 sui 100 metri in 12”29. Da applausi Giovanni Antonio Addis, miglior Master 85 italiano sui 1500 metri, per l’Atletica Buddusò, mentre Gabriele Valle (M70, Shardana) ha sfiorato la doppietta su 80 ostacoli (oro) e lungo (argento).

