“PA223”: alla Galleria Macca di Castello  Paulina Herrera Letelier e Alberto Marci   

La Galleria Macca di Cagliari (via Alberto Lamarmora 136) ospita dal 4 maggio al 22 giugno “PA223” un progetto site-specific di Paulina Herrera Letelier (Santiago de Chile, 1978; vive e lavora a Cagliari) e Alberto Marci (Cagliari, 1985) e il testo critico di ChatGPT (ArtificiaI Intelligence, 2023). La mostra sarà visitabile ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 19 alle 21, o su appuntamento.

"PA223” è il frutto della collaborazione artistica tra Paulina Herrera Letelier e Alberto Marci, nata nel 2021 quando i due artisti hanno iniziato a incontrarsi per sperimentare con forme assemblate in modo quasi casuale, utilizzando tecniche di stampa. Dopo aver lasciato il lavoro in sospeso, quest’anno hanno deciso di riprendere le forme e di destrutturarle. Le opere risultanti sono prevalentemente su carta, pezzi unici lavorati utilizzando lastre di recupero mescolate e sovrapposte.

RIPRODUZIONE RISERVATA