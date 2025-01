Ozzy Django è il miglior pastore tedesco della Sardegna 

Appartiene a Matteo Zoroddu di Onanì lo splendido esemplare di pastore tedesco di 2 anni, Ozzy Django, insignito del titolo di “Miglior soggetto nato e allevato in Sardegna”. Proviene dall'allevamento Rossomori di Davide Pala che da oltre trent'anni si occupa di allevamento selettivo della razza Cane da Pastore Tedesco. Vincitore di varie gare nel circuito isolano, Ozzy dei Rossomori, vanta un pedigree di tutto rispetto. Figlio di Diablo di Aurelius Victor e dalla fattrice campionessa italiana Enci, Charlotte dei Rossomori, lo splendido esemplare è stato insignito del trofeo intitolato all'esperto cinofilo Giovanni Dedola, pioniere del pastore tedesco in Sardegna. Requisito fondamentale per assicurarsi il trofeo, è che i cani devono essere nati e cresciuti in Sardegna.

Per l'allevamento Rossomori questo è il terzo titolo vinto. Django nel 2024 ha accumulato una serie di punti durante le manifestazioni cinotecniche organizzate dall'associazione italiana che si occupa della catalogazione delle razze canine presenti nel territorio nazionale e dell'organizzazione di eventi legati agli sport cinofili. Formalmente la cerimonia di premiazione è rimandata al primo evento del 2025, allorché al proprietario e al cane verrà consegnato fisicamente il trofeo.

