Ozieri, la comunità abbraccia il suo vescovo 

La comunità diocesana di Ozieri e i sindaci del territorio raccolti ieri sera nella cattedrale dell’Immacolata si sono stretti attorno al vescovo Corrado Melis, indagato insieme ad altre otto persone (tra cui anche Antonino Becciu, fratello del cardinale) per una presunta cattiva gestione delle risorse della Cei collegate all’8 per mille. Appena una settimana fa i sacerdoti e i fedeli della diocesi, in una nota, avevano preso le difese del loro vescovo. La Santa messa crismale è stata l’occasione per dimostrare vicinanza e solidarietà al loro Pastore. Le foto sono di Gloria Calvi.

