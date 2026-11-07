Ozierese, settima sinfonia di fila 

SAN GIORGIO P. 1

OZIERESE 3

San Giorgio Perfugas (4-3-3) : Carta; Manca, Falchi, Lostia (15’ st Murru), Delizos; Levacovich, Spa-

no (15’ st Ruzzu), Sgammini; Ni-

cassio (18’ st Ruiu), Grassi, Cassi-

nelli. In panchina Casu, Arru, Fre-

su, Sassu. Allenatore Congiatta.

Ozierese (4-3-3) : Demarcus; Passos, Peters, Masia, Barracca; Mandras (25’ st Canu), Apeddu (30’ st Molinu), Barzaghi Pereira (37’ st Satta); Foddai, A. Fantasia (15’ st Carta), Gavim (18’ st G. Fan-

tasia). In panchina Baldazzi, Cola, Bullitta, Manca. Allenatore Mura.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 34’ A. Fantasia; nella ripresa 8’, 9’ Barzaghi Pereira, 47’ Grassi (r).

Note : ammoniti Falchi, Ruiu. Recupero 2’ pt-4’ st.

Perfugas . Mette in chiaro le cose l’Ozierese al Badu ‘e Linos e lo fa con un perentorio 3-1 ai danni di una San Giorgio che, nonostante il suo buon momento, sfida la capolista senza Sassu e Bazzoni, pedine fondamentali. Subito 8 corner a 0 nel primo tempo in favore ospite, ma è la San Giorgio a mordersi le mani per due azioni da gol sciupate. Finché Antonio Fantasia la sblocca al 34’ con un colpo dei suoi: gol da fuori area, imparabile per Carta, e applausi del rumoroso tifo ospite. Quattro minuti dopo lo stesso Fantasia può raddoppiare, ma calcia alto un rigore.

Dilaga

La condanna della San Giorgio arriva con due minuti di follia nella ripresa, entrambi con gol subito e sempre con Barzaghi Pereira, prima rapace tra uno scambio Spano-Levacovich, poi a chiusura di una gran trama offensiva. Sul 3-0 cala la pressione della capolista: va in gol quasi in contemporanea al Castelsardo, ricordando quei bei momenti in cui la radiolina faceva compagnia la domenica e informava sulla diretta avversaria. La San Giorgio si prende il meritato gol della bandiera con Grassi su rigore.

Il commento

Alessandro Fiumene, presidente della San Giorgio, nonostante l’amaro risultato guarda con fiducia: «Forse troppo ampio per le occasioni non sfruttate, ma la squadra c’è e dopo un inizio complicato ora sa che può dir la sua sempre». Raggiante, ovviamente, Cristian Mura: +7 sulla terza, senza il Castelsardo in mezzo sarebbe un campionato in tasca.

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