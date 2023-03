Oyebode terzo assoluto 

È finita in semifinale l’avventura di Johnny Oyebode. Tra le lacrime, gli applausi del pubblico e l’abbraccio consolatorio del suo avversario. Nell’ultima giornata dei campionati italiani di tennistavolo si assegnavano i titoli assoluti del singolare maschile e femminile vinti da Leonardo Mutti e Tan Wenling. Ma è la semifinale tra Oyebode e Leonardo Mutti che resterà scolpita nella storia dei campionati. Di fronte dopo aver superato ai quarti rispettivamente Matteo Mutti e Giovannetti. Dalle semifinali si gioca al meglio dei sette set. Oyebode, cresciuto a Cagliari nella Marcozzi, attualmente in Germania e tesserato in Italia con il TT Sassari, vince i primi due set, ma la capacità di Mutti di stare in partita non lascia tranquilli. E infatti nel terzo set annulla due set point e vince 12-10. Nel quarto, vinto 11-9 risale dallo svantaggio per 9-8. Oyebode torna avanti e nel sesto ha tre match point per chiudere e andare in finale. Mutti li annulla, vince 13-11 e allunga la partita. Trascinato dal pubblico Oyebode sale sino a 9-4. Poi il corto circuito. Mutti, 27 anni, numero cinque d’Italia e numero uno per tutto il 2019, coglie l’attimo e con un parziale di 7-0 rimonta e conquista la finale. Che vincerà battendo 4-1 Bobocica. Il singolare femminile è stato vinto da Tan Wenling, che ha superato 4-3 Chiara Colantoni. Veronica Mosconi del Norbello, battuta nei quarti da Colantoni.

Il bilancio

Si conclude così la più importante rassegna della stagione (per la prima volta a Cagliari e che per la prima volta assegnava insieme titoli assoluti, di Seconda e Terza categoria) con un successo, tecnico, organizzativo, di partecipazione del pubblico che per otto giorni ha affollato il villaggio di Monte Mixi. La Sardegna chiude con sei medaglie d’oro sulle 15 assegnate, e 20 complessive, grazie agli atleti sardi (tale si può considerare Oyebode) e che giocano nell’isola. Norbello festeggia 6 medaglie (3 d’oro), Muravera sette (2 d’oro grazie a Valentina Roncallo). Un oro per il TT Sassari che con Oyebode conquista anche due bronzi. Nel medagliere la Marcozzi con tre terzi posti, e Santa Tecla Nulvi con uno.

Il presidente

Per la soddisfazione del dominus dell’evento, il presidente regionale della Fitet, Simone Carrucciu: «È andato tutto alla perfezione. Devo ringraziare ed elogiare lo staff, i partners, i media, e tutti coloro che si sono impegnati in questi giorni. È stato impegnativo ma soddisfacente», commenta. «Se questo evento è stato un successo il merito è degli atleti e del pubblico. Ho ricevuto tanti apprezzamenti, e alla luce di questa esperienza, posso dirlo con certezza. Non finisce qui».