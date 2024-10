Oyebode-Monfardini, successo nel “misto” 

Johnny Oyebode e Gaia Monfardini hanno vinto il torneo di doppio misto al WTT Feeder Series, che oggi si conclude dopo sei giorni di tennistavolo mondiale al Pala Pirastu di Cagliari.

Oyebode, 22 anni, cagliaritano cresciuto nella Marcozzi e tesserato in Italia con il TT Sassari gioca attualmente in Germania. Monfardini, 23 anni, è figlia d’arte, la cinese Tan Wenling da oltre vent’anni in Italia (attualmente a Norbello), l’ha seguita da vicino sulle gradinate del Palazzetto.

Oyebode e Monfardini sono i primi italiani a vincere un torneo WTT Feeder. In finale hanno battuto in quattro set l’altra coppia italiana, Niagol Stojanov e Giorgia Piccolin. Quattro set sofferti, 11-7, 13-11, 6-11, 11-9 e un finale thrilling quando avanti 9-5 la coppia vincente è stata raggiunta sul 9-9.

Oyebode ieri è stato battuto 3-2 negli ottavi di finale del singolare dall’indiano Desai, poco prima battuto in coppia con Ghorpade nella semifinale del doppio misto. Si è fermato in semifinale la corsa di Federico Vallino Costassa della Marcozzi insieme a Giovannetti nel doppio, battuti dai belgi Allegro e Rassanfosse prime teste di serie.

Oggi nessun italiano in gara. Si parte con le semifinali dei singolari. Nel pomeriggio dalle 17 le quattro finali, singolari e doppi che chiuderanno il WTT Feeder a Cagliari. ( m.c. )

