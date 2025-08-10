VaiOnline
telecomando
11 agosto 2025 alle 00:22

“Ovunquesardi” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa della nuova serie ambientata in Giappone, Videolina ripropone stasera alle 21 la trasmissione “Ovunquesardi” della passata stagione che si è svolta in Australia.

Floris e Nu (nella foto) sempre a bordo del loro fedele van, raggiungono la cittadina di Geraldton. Qui incontrano Alessandro Lupo, nato e cresciuto a Quartu. A Perth che i nostri due avventurieri incontrano Valentina Carboni, di Arborea, cara compagna di scuola di Nu la quale la riabbraccia dopo ben 20 anni. E poi sarà il turno di Gianfranco Piras, di Villamar, che assieme alla compagna, Sara, farà da Cicerone per il centro città. Ma la vera ciliegina sulla torta sarà la mega reunion di nostri corregionali presso la pizzeria “Amore Mio”, capitanata da Francesco Deiana, di Settimo San Pietro.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 