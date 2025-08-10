In attesa della nuova serie ambientata in Giappone, Videolina ripropone stasera alle 21 la trasmissione “Ovunquesardi” della passata stagione che si è svolta in Australia.

Floris e Nu (nella foto) sempre a bordo del loro fedele van, raggiungono la cittadina di Geraldton. Qui incontrano Alessandro Lupo, nato e cresciuto a Quartu. A Perth che i nostri due avventurieri incontrano Valentina Carboni, di Arborea, cara compagna di scuola di Nu la quale la riabbraccia dopo ben 20 anni. E poi sarà il turno di Gianfranco Piras, di Villamar, che assieme alla compagna, Sara, farà da Cicerone per il centro città. Ma la vera ciliegina sulla torta sarà la mega reunion di nostri corregionali presso la pizzeria “Amore Mio”, capitanata da Francesco Deiana, di Settimo San Pietro.