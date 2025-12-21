Quarta grande avventura di Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, nella foto ), alla ricerca dei sardi nel mondo. La nostra coppia scalmanata, questa volta, ha scelto il Giappone:

“Viavai tra i Samurai”, il loro ennesimo progetto di viaggio, li ha visti scorrazzare in lungo e largo per il Sol Levante, attraverso tutt’e cinque le sue isole principali e stasera alle 21 su Videolina vedremo il meglio delle puntate andate in onda questa stagione di “Ovunquesardi”.

Tutto appare immediatamente diverso da ciò che i due ragazzi hanno sempre documentato: il caos, le luci, le migliaia di insegne luminose, l’odore di cibo fritto ovunque, milioni di giapponesi indaffarati a fare di tutto e di più.