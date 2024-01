La puntata di “Ovunquesardi”, riproposta stasera alle 21 su Videolina, inizierà con un’intervista a un sardo emigrato negli Usa davvero di prim’ordine: si tratta di Silvio Podda, medico chirurgo cagliaritano. Floris e Nu vengono ospitati da lui per due notti e scoprono che quest’uomo ha una storia di vita incredibile da raccontare: Silvio lavora soprattutto nei paesi meno fortunati del mondo prendendosi cura dei bambini che nascono con malformazioni facciali. La nostra coppia di viaggiatori, poi, saluterà New York per recarsi a Philadelphia, e qui ci mostrerà un volto inaspettato della città. Dopo di che… secondo treno del viaggio e… via verso la Florida. Sarano 30 ore di rotaie davvero stancanti ma come sempre meravigliose.