Nella puntata di “Ovunquesardi” riproposta stasera alle 21 su Videolina, Floris e Nu sono ancora a Chicago, in Illinois, il loro stato in treno numero 14 dall’inizio dell’avventura. E allora, avete mai visto un ristorante con più di 80 dipendenti? La nostra coppia ci mostrerà il dietro le quinte del ristorante “Volare” di Chicago, fabbrica del gusto capitanata da Benvenuto Siddu, di Villamar. Fra un giro della città e l’altro, sono davvero tanti gli incontri con i sardi in questa puntata, fra cui spicca lo scienziato Graziano Pinna, un giovane di Oristano che ha isolato una nuova molecola che combatterà la depressione, soprattutto quella post parto. E poi ecco i nostri due ragazzi entrare in casa del cagliaritano Bruno Cortis, cardiologo e scrittore.