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Videolina, ore 21
29 giugno 2026 alle 00:30

“Ovunquesardi” 

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Dopo averci mostrato i tanti volti di Tokyo, la capitale del Giappone, Floris e Nu prendono il loro primo “Shinkansen”, ossia il treno proiettile e, in un batter d’occhio… si trovano a Kyoto.

La città è davvero affollata di turisti ma i nostri due ragazzi, collezionando una ventina di chilometri al giorno, a piedi, in quattro giorni pieni, riescono a mostrarci tutta la sua bellezza, la sua storia, la magia dei suoi santuari e dei suoi templi. La sua natura. Anche qui non può mancare l’incontro con un nostro corregionale emigrato: si tratta di una donna, Giovanna Mazza, originaria di Sassari che, in realtà, vive metà della sua vita in Giappone e l’altra metà in Italia. Giovanna fa un lavoro molto particolare nell’ambito del turismo, scopritelo meglio guardando questa terza puntata.

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