“Ovunquesardi” saluta 

Alle 21, su Videolina, torna “Ovunquesardi. Viavai tra i samurai”, dopo aver patito davvero tanto freddo nell’estremo nord del Giappone, Floris e Nu (nella foto) riescono finalmente a riscaldare le ossicine trasferendosi nell’isola di Okinawa, l’ultima delle cinque isole principali dello stato.
In quest’ultima puntata della loro avventura e attraverso tante meravigliose immagini, i due ragazzi ci raccontano quanto Okinawa sia davvero simile alla nostra Sardegna.
Per farvi un esempio: qui di centenari ce ne sono tantissimi ma, diciamo, con una marcia in più, quella particolarità che scoprirete guardando quest’ultimo episodio.