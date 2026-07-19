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20 luglio 2026 alle 01:43

“Ovunquesardi” 

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E come avviene in ogni stagione di “Ovunquesardi”, anche in questa quarta avventura, Floris e Nu non possono farci mancare le meraviglie della natura. Come quella che ci mostreranno in questa puntata: una natura giapponese che più giapponese non si può. I nostri due ragazzi, infatti, ci porteranno verso la “Via del Nakasendo”, l’antica via dei samurai, un lunghissimo sentiero che ha conservato gli stessi pavimenti, le stesse casette, gli stessi ruscelli che da sempre lo hanno caratterizzato. Poi, ad Hamamatsu, ad attenderli troveranno Ignazio Serra, di San Sperate, cugino dell’indimenticabile Pinuccio Sciola. L’appuntamento è, come sempre, alle 21 su Videolina.

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