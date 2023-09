Eccoci giunti all’ultima puntata della seconda stagione di “Ovunquesardi”. Attraverso cinque giorni di traghetto Floris e Nu raggiungono la ciliegina sulla torta del loro folle viaggio: l’Alaska. Un nutrito gruppo di italiani, residenti ad Anchorage, dà loro il benvenuto. Dopo averci mostrato la bellezza del “Parco Nazionale del Denali” i due ragazzi hanno l’ultima missione da compiere: settantacinque ore di treno per tornare a New York e festeggiare così la fine di “Sardi Uniti d’America” in compagnia di Giacomo Bandino e il suo circolo dei sardi “Shardana”. E al ritorno all’aeroporto di Cagliari-Elmas… è grande festa. Da non perdere stasera alle 21 su Videolina.