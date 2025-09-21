VaiOnline
telecomando
22 settembre 2025 alle 00:04

“Ovunquesardi” 

Ha inizio la quarta grande avventura di Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, nella foto), alla ricerca dei sardi ne mondo. Da stasera alle 21 su Videolina va in onda “Ovunquesardi. Viavai tra i Samurai” interamente ambientata in Giappone.

Si parte da Tokyo. Tutto appare immediatamente diverso da ciò che i due hanno sempre documentato: il caos, le luci, le migliaia di insegne luminose, l’odore di cibo fritto ovunque, milioni di giapponesi indaffarati. Ma c’è una cosa che accomuna il Giappone a tutte le altre tappe precedenti: gli abbracci con i sardi. E sono tanti, anche qui, in particolare quelli affettuosi di Gabriele Enna, originario di Bonarcado (e di Giovanni Piliarvu, di Sassari, rispettivamente, segretario e presidente del circolo sardo Isola Sardegna-Giappone.

