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Videolina, ore 21
13 luglio 2026 alle 00:14

“Ovunquesardi” 

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Oggi, alle 21, su Videolina, Ovunquesardi ci porta nelle Alpi giapponesi. Al ventesimo giorno dall’inizio di “Viavai Tra i Samurai”, il viaggio in Giappone di Floris e Nu, come sempre alla ricerca dei sardi emigrati, abbandona la vita caotica delle metropoli: direzione, le Alpi Centrali Giapponesi. Dal trambusto delle città, in questa puntata, a bordo del loro van, i due conduttori ci condurranno verso la natura, quella meravigliosa, selvaggia e innevata. Il parco “Jigokudani”, famoso per le sue acque termali stracolme di macachi giapponesi, lascerà nei due un ricordo indelebile. Così come l’incontro col sardo numero 14: Alessio Sanna, originario di Silì, cuoco tra le montagne del Sol Levante. Un’esplosione di spontaneità e simpatia

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