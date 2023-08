Ultimo giro del New England per i nostri Floris e Nu nella puntata di “Ovunquesardi” riproposta stasera su Videolina alle 21.

Dopo aver visitato la bellissima, ma tanto costosa, città di Boston, la coppia fa un pit-stop a New York. I due ragazzi ne approfittano per intervistare un altro paio di sardi, rifarsi una chiacchierata con l’onnipresente Giacomo Bandino (presidente del circolo sardo Shardana) e percorrere una lunga traversata in aereo: quello che dalla Grande Mela li conduce in Oregon, esattamente a Portland, dove Roberto Onnis, originario di Furtei, e sua moglie Doris faranno loro una grande sorpresa. Mancano 2 soli stati al compimento della missione e l’Alaska è sempre più vicina.