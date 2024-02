Siamo alla quinta puntata di “Ovunquesardi”, oggi alle 21 su Videolina, la trasmissione che racconta la grande avventura di Floris e Nu, la coppia di Furtei che ha battuto un record: ha percorso tutti e 50 gli Stati Uniti d’America alla ricerca dei sardi emigrati. Questa volta i due ragazzi approdano a Orlando, una città che li stupisce da subito per vivibilità, tanta natura e una marea di parchi di divertimenti. Orlando è infatti sede degli “Universal Studios”. Non mancheranno ovviamente gli incontri con i sardi: sarà Jon Villecco, di Cagliari, a far loro da Cicerone in giro per la città, affiancato dalla moglie Martina. Infine, tappa inaspettata a due passi dalla NASA e qui sarà Nu a salire in cattedra, e non solo…

RIPRODUZIONE RISERVATA