VaiOnline
Telecomando
25 agosto 2025 alle 00:16

“Ovunquesardi” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo 60 giorni di viaggio in Oceania, Floris e Nu arrivano in Nuova Zelanda. Sarà qui che i nostri due ragazzi incontreranno i sardi che vivono più lontano dalla loro terra natìa. A più di 18 mila chilometri da casa, Silvia Pisano di Atzara, Romina Muscas di Pirri e Guido Lara di Ilbono, si racconteranno per noi. Ma la Nuova Zelanda è una terra meravigliosa, ricca di paesaggi mozzafiato, che in questa puntata vedremo scorrere minuto dopo minuto. Per gli amanti del cinema, e in particolare delle opere di Tolkien, Floris e Nu dedicheranno spazio alle location della “Terra di Mezzo”: la Nuova Zelanda è il set delle due trilogie de “Il Signore degli Anelli” e de “Lo Hobbit”. La fine della missione è quasi vicina. Non perdetevi questo penultimo appuntamento.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 