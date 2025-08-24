“Ovunquesardi” 

Dopo 60 giorni di viaggio in Oceania, Floris e Nu arrivano in Nuova Zelanda. Sarà qui che i nostri due ragazzi incontreranno i sardi che vivono più lontano dalla loro terra natìa. A più di 18 mila chilometri da casa, Silvia Pisano di Atzara, Romina Muscas di Pirri e Guido Lara di Ilbono, si racconteranno per noi. Ma la Nuova Zelanda è una terra meravigliosa, ricca di paesaggi mozzafiato, che in questa puntata vedremo scorrere minuto dopo minuto. Per gli amanti del cinema, e in particolare delle opere di Tolkien, Floris e Nu dedicheranno spazio alle location della “Terra di Mezzo”: la Nuova Zelanda è il set delle due trilogie de “Il Signore degli Anelli” e de “Lo Hobbit”. La fine della missione è quasi vicina. Non perdetevi questo penultimo appuntamento.