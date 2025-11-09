VaiOnline
"Ovunquesardi" 

Nuovo appuntamento stasera su Videolina, alle 21, con “Ovunquesardi”.

Girando in lungo e largo per l’isola di Kyushu, sempre a bordo del loro van, Floris e Nu (nella foto) puntano ancora più a sud: direzione, arcipelago di Amakusa. Sarà qui che la nostra coppia incontrerà Enrico Ciccu, ideatore e creatore di effetti speciali per grosse aziende automobilistiche e per pellicole cinematografiche. Originario di Quartu S.Elena e laureato in antropologia, Enrico racconta alla coppia come la sua vita sia cambiata incredibilmente, prendendo vie mai contemplate prima. E chi, meglio di un antropologo, appassionato di sociologia, può raccontare i “segreti” che si celano dietro la tanto conclamata gentilezza giapponese?

