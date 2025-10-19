VaiOnline
telecomando
20 ottobre 2025 alle 00:10

“Ovunquesardi” 

Questa sera, alle 21, su Videolina appuntamento con “Ovunquesardi”. Al ventesimo giorno dall’inizio della nuova stagione intitolata “Viavai tra i Samurai”, il viaggio in Giappone di Floris e Nu (foto) , come sempre alla ricerca dei sardi emigrati, la nostra coppia abbandona totalmente la vita caotica delle metropoli: direzione, le Alpi Centrali Giapponesi.

Ed ecco che incontra Alessio Sanna, originario di Silì, cuoco tra le montagne del Sol Levante. Un’esplosione di spontaneità e simpatia. Dal trambusto assordante delle città, in questa puntata, a bordo del loro van, i due ragazzi ci condurranno verso la natura, quella meravigliosa, selvaggia e… innevata.

