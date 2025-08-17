In attesa del reportage dal Giappone Videolina stasera ripropone alle 21 “Ovunquesardi” ambientato in Australia. Nella puntata di oggi, i nostri Floris e Nu, sono chiamati a percorrere 4.000 km circa in soli 7 giorni di van.

Ed è lungo questa mega tratta di asfalto che avvengono due colpi di scena, ossia due incontri inaspettati con due sardi assolutamente non previsti. Il primo è il titolare di una trattoria molto graziosa e particolare, situata a Margaret River: si chiama Daniele Manai ed è originario di Fordongianus; il secondo vedrà protagonista Claudia Lisci, di Sanluri, commercialista a Horsham, nello stato di Victoria. Questo episodio sarà carico di emozioni: Floris e Nu, infatti, arrivano in Tasmania dove troveranno Alessandro Casti, guida turistica, di Pirri.