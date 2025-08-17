VaiOnline
telecomando
18 agosto 2025 alle 00:14

“Ovunquesardi” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In attesa del reportage dal Giappone Videolina stasera ripropone alle 21 “Ovunquesardi” ambientato in Australia. Nella puntata di oggi, i nostri Floris e Nu, sono chiamati a percorrere 4.000 km circa in soli 7 giorni di van.

Ed è lungo questa mega tratta di asfalto che avvengono due colpi di scena, ossia due incontri inaspettati con due sardi assolutamente non previsti. Il primo è il titolare di una trattoria molto graziosa e particolare, situata a Margaret River: si chiama Daniele Manai ed è originario di Fordongianus; il secondo vedrà protagonista Claudia Lisci, di Sanluri, commercialista a Horsham, nello stato di Victoria. Questo episodio sarà carico di emozioni: Floris e Nu, infatti, arrivano in Tasmania dove troveranno Alessandro Casti, guida turistica, di Pirri.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Bloccato col taser, muore di infarto

Un 57enne fuori controllo in una via di Olbia, aggrediti anche i carabinieri 
Andrea Busia
I conflitti

Israele in piazza contro la guerra  «Riportate gli ostaggi a casa»

Scontri e decine di arresti durante lo sciopero generale  
1936-2025

Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati»

Gino Marielli ricorda Gran Premio (1990) e due edizioni di Sanremo: sapeva ascoltare 
Giampiero Marras
Il caso

Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile»

Comparto unico, il nodo in Consiglio Incertezza sulla copertura economica  
Roberto Murgia