Il gran finale di stagione oggi alle 21 di “Ovunquesardi 3”, così come ci hanno da sempre abituato Floris e Nu, durerà 90 minuti. In quest’ultima puntata, i nostri due avventurieri incontreranno gli ultimi due sardi della loro missione: Paolo Deidda, di Sanluri e Cesare Pudda, di Guspini: due età diverse, due esperienze totalmente diverse che scoprirete in trasmissione. Una volta toccato l’estremo sud della Nuova Zelanda, guardando verso l’Antartide, Floris e Nu si collegano in videochiamata con due sardi che proprio lì, nel ghiacciato sud del mondo, lavorano come ricercatori nella stazione Concordia. Dopo di che ricomincia la folle corsa in van per riattraversare tutta la Nuova Zelanda, questa volta al contrario, sino a raggiungere Hobbiton...