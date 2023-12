“Ovunque sui rami” 

L’ultima regione protagonista dell’avventura di Floris e Nu, alla ricerca delle casette sull’albero più belle e green d’Italia, sarà il Friuli Venezia Giulia. Questa sera alle 21 su Videolina, fra Comeglians e Ravascletto, i due ragazzi scovano il “Dolomiti Village”, una struttura immensa ricca di chalet di montagna e… la casetta sull’albero numero 12. E proprio dentro questa casetta, Nu, scoprirà una cosa clamorosa, mai vista prima, in nessuna delle precedenti esperienze. Non vediamo l’ora di mostrarvela. Salutati Eros e Claudia e la loro ospitalità, via verso l’ultima tappa: Malga Priu. Fra verde, campanacci di mucche al pascolo e conifere di ogni sorta, ecco fare capolina l’ultima casetta sull’albero, la numero 13.