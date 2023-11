Ha inizio oggi su Videolina “Ovunque sui rami – Le case sull’albero d’Italia”, avventura in cui i nostri instancabili viaggiatori, Floris e Nu percorreranno l’Italia in lungo e in largo, con l’obiettivo di documentare le case sull’albero più belle e green della penisola. Due puntate da mezz’ora, ogni lunedì dalle 21. Si parte dalla Sicilia, dove, al “Parco Avventura Madonìe”, in provincia di Palermo, c’è la casa sull’albero numero 1, alta e incastonata fra le chiome. Poi i ragazzi si imbarcano per la Calabria e a Marano Marchesato, provincia di Cosenza, ci mostrano la casetta sopra gli ulivi. Il giardino di “Palazzo Conforti” è di una bellezza unica: vedere per credere. Nella seconda puntata, alle 21.30, ecco Floris e Nu a Rogliano, nella “Tenuta Bocchineri”.