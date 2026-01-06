VaiOnline
telecomando
07 gennaio 2026 alle 00:54

“Ovunque sui rami” 

Videolina ripropone questa sera alle 21 “Ovunque sui rami – Le case sull’albero d’Italia”, avventura in cui i nostri instancabili viaggiatori, Floris e Nu, hanno percorso l’Italia in lungo e in largo, con l’obiettivo di documentare le case sull’albero più belle e green della penisola.

Si parte dalla Sicilia, dove, presso il Parco Avventura Madonìe, in provincia di Palermo, c’è la casa sull’albero numero 1, alta e incastonata fra le chiome. Dopo averci mostrato le realtà dei paesi circostanti, i due ragazzi si imbarcano per la Calabria e a Marano Marchesato, provincia di Cosenza, ci mostrano la casetta sopra gli ulivi. Il giardino di Palazzo Conforti è di una bellezza unica: vedere per credere.

